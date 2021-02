Școlile se redeschid pe 8 februarie – iată scenariile stabilite de autorități Președintele Klaus Iohannis a declarat ca incepand cu 8 februarie, cei mai mulți copii vor merge fizic la școala , dar ca acest lucru depinde de trei scenarii. Scenariul verde este cel mai optimist, acesta insemnand ca „toți copiii merg fizic la școala, și gradinița, și ciclu primar, gimnaziu și liceu”, potrivit lui Iohannis, citat de Libertatea . In scenariul galben, „copiii de gradinița merg fizic la gradinița, clasele I-IV merg la școala și din ciclul secundar merg doar copiii din clasa a VIII-a fizic la școala, fiindca ei se pregatesc de examen, iar din liceu merg tinerii din clasa a XII-a,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

