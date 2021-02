Școlile se închid din 1 martie, dar ce se întâmplă cu grădinițele? CHIȘINAU, 28 feb - Sputnik. Incepand de luni, 1 martie, toate instituțiile de invațamant, primar, gimnazial, liceal, profesional și superior din Republica Moldova vor desfașura procesul de invațamant in regim online, in conformitate cu decizia Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sanatate Publica. In schimb, gradinițele din toata țara vor continua sa activeze in regim normal, cu respectarea stricta a normelor sanitar-epidemiologice. Asta prevede hotararea CNESP din 26 februarie. In schimb, gradinițele din toata țara vor continua sa activeze in regim normal, cu respectarea stricta a normelor sanitar-epidemiologice. Asta prevede hotararea CNESP din 26 februarie. Acest lucru le va permite parinților care muncesc sa mearga in continuare la serviciu. Mai dificila este… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

