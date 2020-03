Școlile s-au ÎNCHIS degeaba: after - school PLIN cu copii, AMENDAT de autorități 15 copii au fost gasiți miercuri intr-un after-school din orașul Galați, deși autoritațile au interzis aceste programe, in contextul crizei provocate de coronavirus. Prima amenda primit de after-school este de 2.500 de lei, insa autoritațile nu exclud și o a doua sancțiune. Incidentul a avut loc miercuri, in timpul unui control facut de reprezentanții autoritaților de control, in contextul crizei provocate de COVID-19. Surse din administrația locala au declarat pentru MEDIAFAX ca inspectorii au gasit 15 copii intr-un centru de tip after-school, deși Comitetul Județean și Comitetul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

