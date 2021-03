Școlile reghinene trec pe scenariul galben Unitațile de invațamant din municipiul Reghin vor funcționa incepand de luni, 8 martie dupa un scenariu galben, anunț facut in cursul zilei de azi de primarul Mark Endre. „Din pacate orașul Reghin a trecut din nou in scenariul galben (de funcționare), ceea ce inseamna ca de maine, 8 martie 2021, doar preșcolarii, elevii de școala … Post-ul Școlile reghinene trec pe scenariul galben apare prima... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Source

