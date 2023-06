Greva din Invațamant nu se incheie aici. Dupa mai bine de trei saptamani, dar și dupa numeroase oferte din partea Guvernului, sindicaliștii nu se mulțumesc cu atat și protesteaza in continuare. In cursul zilei de duminica Sindicalistii din Educatie au transmis ca protestele vor continua in scoli și saptamana aceasta.