- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat ca școlile vor ramane inchise și in perioada in care este decretata stare de urgența de catre președintele Klaus Iohannis. "Deocamdata nu avem niciun termen pentru perioada de inchidere a școlilor, dar in perioada de stare de urgența școlile or sa fie inchise.…

- Toate școlile și gradinițele din Romania se inchid de miercuri, 11 martie, pana pe 22 martie. Perioada poate fi prelungita, in funcție de situație. Decizia a fost luata in ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgența, transmite libertatea.ro.