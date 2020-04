Stiri pe aceeasi tema

- In contextul epidemiei de coronavirus, pe data de 11 martie 2020, toate școlile din Romania au fost inchise, dupa multe discuții și pareri ale autoritaților, imparțite in spațiul public. Ministrul Educației, Monica Anisie, a dezvaluit, dupa instituirea starii de urgența, pana cand vor mai ramane școlile…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat ca scolile vor ramane inchise "pana cand nu va mai exista niciun pericol asupra copiilor nostri". Scolile se inchid in perioada starii de urgenta in Romania. "Masura de suspendare a cursurilor poate continua…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca scolile vor ramane inchise si in perioada in care este decretata stare de urgenta. “Deocamdata nu avem niciun termen pentru perioada de inchidere a scolilor, dar in perioada de stare de urgenta scolile or sa fie inchise. In perioada asta…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat ca școlile vor ramane inchise și in perioada in care este decretata stare de urgența de catre președintele Klaus Iohannis. „Deocamdata nu avem niciun

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat ca școlile vor ramane inchise și in perioada in care este decretata stare de urgența de catre președintele Klaus Iohannis. ”Deocamdata nu avem niciun termen pentru perioada de inchidere a școlilor, dar... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat ca școlile vor ramane inchise și in perioada in care este decretata stare de urgența de catre președintele Klaus Iohannis. "Deocamdata nu avem niciun termen pentru perioada de inchidere a școlilor, dar in perioada de stare de urgența școlile or sa fie inchise.…

- ​Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat ca școlile vor ramane inchise in perioada in care este decretata stare de urgența de catre președintele Klaus Iohannis. „Pana dupa Paște școlile sunt inchise”, a declarat Monica Anisie pentru Hotnews.ro.Paștele ortodox pica in acest an in data…

- ​Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat pentru HotNews.ro ca școlile vor ramane inchise și in perioada in care este decretata Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Ministrul Educatiei: “Pana dupa Paște școlile sunt inchise” apare prima data in Gazeta Dambovitei .