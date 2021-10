Stiri pe aceeasi tema

- „A fost semnat ordinul comun Educatie - Sanatate pentru aprobarea masurilor de organizare a activitații in cadrul unitaților/instituțiilor de invațamant in condiții decsiguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS CoV 2 și s-a trimis la Monitorul Oficial spre publicare pana…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a transmis ca a fost semnat ordinul comun Educatie Sanatate pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS CoV 2 si s…

- Ministerul Educației și Ministerul Sanatații au semnat ordinul comun prin care școlile nu vor mai depinde de rata de infectare din localitați. Astfel, deși la o rata de incidența de peste 6 la mie, unitațile școlare trebuiau inchise, mai puțin creșele și gradinițele, prin noul ordin nu se mai inchide…

- Noile reguli pentru școli. Daca jumatate dintre clase au activitatea suspendata, toata școala intra in online O școala trece in online atunci cand jumatate dintre clase au cursurile cu prezența fizica suspendate, din cauza unor cazuri confirmate de COVID-19. Este una dintre regulile noi dispuse prin…

- Elevii cer testarea gratuita, saptamanala, a tuturor elevilor și profesorilor nevaccinați, dupa depașirea ratei de infectari de 6 la mie, și inchiderea unitaților de invațamant in localitațile care intra in carantina. Consiliul Național al Elevilor a transmis ca este absolut necesar ca, in cazul in…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a transmis, luni, intr-o intervenție la Digi24 ca elevii din Afumați, județul Ilfov vor face cursuri cu prezența fizica, asta deși Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov a decis duminica trimiterea școlilor și gradinițelor din Afumați in sistem online,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș a aprobat in ședința, scenariile de desfașurare a activitații pentru fiecare unitate de invațamant preuniversitar din județ, in conformitate cu prevederile legislației in vigoare, respectiv Ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului…

- Comuna Tupilați care astazi, 16 septembrie, are peste 6 cazuri COVID-19 la mia de locuitori va intra in discuția Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Neamț. In ședința de maine se va lua o decizie privind desfașurarea in sistem online a cursurilor pentru elevii din localitate incepand cel…