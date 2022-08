Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce pe piața muncii tinerii calificați sunt tot mai greu de gasit, școlile profesionale sunt ocolite de elevii care termina opt clase. In Dolj doar jumatate dintre clasele profesionale au avut cautare.

- In Dolj putini elevi au optat pentru scolile profesionale si astfel o buna parte din clasele alocate in planul de scolarizare pentru acest tip de invatamant nu se pot realiza. Sunt scoli la care numarul elevior care au optat pentru profesionala sunt mai putini decat degetele de la o mana. Inspectorii…

- Lumea intreaga se confrunta cu o criza a competențelor. Un raport al Comisiei pentru educație și UNICEF arata ca aproape trei sferturi dintre tineri din 92 de țari, printre care și Romania, nu au competențele necesare angajarii.

- In ciuda numarului mare de refugiați pe care Polonia i-a primit, speranțele ca aceștia vor ajuta la atenuarea penuriei de forța de munca nu au fost confirmare, arata o analiza a site-ului Balkan Insight . Inainte ca Rusia sa invadeze Ucraina, izgonind milioane de oameni in statele membre UE din estul…

- Un numar de 18 persoane cu dizabilitati din judetul Bistrita-Nasaud au beneficiat de vouchere in valoare totala de 414.000 de lei pentru achizitionarea de dispozitive si tehnologii care sa le ajute sa se integreze pe piata muncii, potrivit unui comunicat de presa remis miercuri de Agentia Judeteana…

- Numarul somerilor in Germania a scazut mai putin decat se estima in mai, potrivit datelor oficiale publicate marti, efectele razboiului din Ucraina incetinind redresarea pietei muncii, care continua de la ridicarea restrictiilor in cea mai mare economie europeana, transmite Reuters. Fii la…

- Cinci școli din Timișoara vor fi ajutate de Primaria Timișoara sa acceseze fonduri europene in vederea oferirii elevilor de pregatire profesionala adaptata la cererile de pe piața muncii. Municipalitatea va suporta din bani de la buget coparticiparea proprie a școlilor la proiectele europene. Școlile…

- Absolventii de invatamant din promotia 2022 sunt asteptati sa se inregistreze in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispozitie de agentie in scopul integrarii lor pe piata