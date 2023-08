Școlile profesionale pot cere finanțare pentru proiecte de infrastructură Școlile profesionale, colegiile și centrele de excelența pot solicita, pina pe 25 august, finanțare in valoare totala de 25 de milioane de lei pentru proiecte de infrastructura. Este vorba despre o finanțare complementara acordata de Ministerul Educației și Cercetarii in baza unor propuneri de proiect inaintate. Instituțiile de invațamint pot solicita finanțare pentru procurarea de bunuri și Citeste articolul mai departe pe noi.md…

