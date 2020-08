Stiri pe aceeasi tema

- Absolventii de clasa a VIII-a, tot mai interesati de scolile duale Foto Agerpres Absolventii clasei a VIII-a devin tot mai interesati sa se înscrie la scoli duale, unde au posibilitatea sa învete o meserie, facând practica la viitorii angajatori. În timpul cursurilor, elevii…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu: „Spitalele trebuie redeschise urgent in condiții de siguranța pentru pacienții cronici! Școlile trebuie sa fie pregatite pentru reluarea cursurilor in toamna! Trebuie asigurați bani pentru copiii și batranii din centrele sociale, pentru persoanele cu handicap…

- Distanțarea sociala in școli ar putea fi respectata cu ajutorul corturilor sau al containerelor. Este unul dintre scenariile luate in calcul de ministrul Educației. Monica Anisie a recunoscut ca, din

- Aproape 12.000 de elevi din Constanța sunt așteptați, marți, sa participe la cursurile pentru pregatirea examenelor naționale, iar școlile și-au luat masurile de protecție impotriva coronavirusului. Inspectoratul Școlar Județean Constanța a anunțat ca unitațile de invațamant din județ au incercat sa…

- Premierul Ludovic Orban a subliniat joi ca in privinta reluarii activitatilor educationale in perioada de vara - cursuri, scoli de vara, tabere scolare, etc. - este preferabil ca decizia sa se ia dupa obtinerea unui acord prealabil al specialistilor din sanatate.Seful Executivului a participat,…

- Toate cele 8 sucursale regionale de cale ferata ale CFR Infrastructura au implementat masuri speciale in statiile de cale ferata, astfel incat pasagerii sa fie informati permanent care sunt regulile obligatorii care trebuie respectate in spatiile publice in perioada starii de alerta, potrivit unui mesaj…