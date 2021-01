Stiri pe aceeasi tema

- Scolile primare, gradinitele si centrele de ingrijire after-school din Bulgaria s-au redeschis dupa o luna ca urmare a numarului scazut de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, informeaza dpa, preluata de Agerpres.

- Atena a decis inchiderea tuturor scolilor primare, a gradinitelor si creselor de pe teritoriul Greciei, pana la sfarsitul lunii, din cauza inmultirii cazurilor de coronavirus, transmite Agerpres.ro.

- Europa cunoaste in prezent o „explozie” a numarului de cazuri de COVID-19 si nu trebuie sa relaxeze eforturile contra pandemiei, a avertizat joi directorul filialei europene a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, scrie AFP.

- Grecia intra in carantina pentru trei saptamani, anunțul a fost facut, joi, de premierul Kyriakos Mitsotakis pentru a opri inmulțirea cazurilor COVID-19, scrie Ekathimerini.„Am ales sa iau masuri drastice mai devreme decat mai tarziu”, a spus premierul Kyriakos Mitsotakis, joi, citat de Ekathimerini.…

- Ziarul Unirea TOATE școlile, liceele și gradinițele din Alba Iulia se inchid de MAINE din cauza COVID-19. Orele se vor ține doar in regim online Școlile din județul Alba sunt in prezent ,,rapuse” una cate una de efectele negative ale virusului pandemic. In total, 56 astfel de școli sunt in prezent in…