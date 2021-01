Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației spune ca data reinceperii cursurilor dupa vacanța de iarna, 11 ianuarie 2021, din calendarul anului școlar actual, este un termen “mult prea scurt” pentru a fi redeschise fizic școlile. Intr-o declarație pentru Știrile ProTV Sorin Cimpeanu susține ca instituția pe care o conduce…

- Toate școlile trebuie sa trimita catre inspectoratele școlare situația elevilor care dispun de tablete și situația profesorilor care au acces la internet și tehnologie, potrivit unei informari a Ministerului Educației semnata de ministrul Sorin Cimpeanu. De asemenea, pana pe 11 ianuarie, școlile trebuie…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni, pentru Agerpres, ca „urgenta zero” o reprezinta posibilitatea „deschiderii prioritizate” a scolilor si constructia bugetului pentru educatie pe anul 2021. „Urgentele merg de la educatia timpurie pana la invatamantul universitar, de la echitate pana…

- „Autoritatile sa fie pregatite in cazul in care scolile vor trebui sa intre in scenariul rosu” – a declarat Ministrul Educatiei, Monica Anisie, dupa o sedinta la Prefectura Capitalei. Ministrul Educatiei a solicitat aceasta intalnire pentru a cere autoritatilor ca in aceasta perioada sa se pregateasca…