Școlile nu se redeschid pe 11 ianuarie. Ministrul educației: "Mi se pare mult prea scurt" Ministrul educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca data reinceperii cursurilor dupa vacanța de iarna, 11 ianuarie 2021, din calendarul anului școlar actual, este un termen "mult prea scurt" pentru a fi redeschise fizic școlile. Intr-o declarație pentru Știrile ProTV Sorin Cimpeanu a susținut, insa, ca instituția pe care o conduce "iși dorește deschiderea cat mai

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

