- Școlile raman deschise indiferent de rata Covid, a decis Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Decizia a fost luata joi, 13 ianuarie 2022. Conform acestei decizii, oricat de mult ar crește numarul de infectari și indiferent de procentul cadrelor didactice vaccinate anti – Covid, cursurile…

