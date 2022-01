Școlile nu se mai închid în funcție de gradul de vaccinare al profesorilor, ci de procentul de spitalizare Toate unitațile de invațamant vor trece in online doar in funcție de procentul de spitalizare din localitatea respectiva, și nu de rata de vaccinare a personalului din școala, așa cum era pana acum stipulat. Ordinul comun al ministerelor Educației și Sanatații prevedea ca in cazul depașirii ratei de infectare cu 3%, școlile sa intre in […] The post Școlile nu se mai inchid in funcție de gradul de vaccinare al profesorilor, ci de procentul de spitalizare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

