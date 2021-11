Stiri pe aceeasi tema

- Sunt județe din Romania in care rata de vaccinare a ajuns la 90% a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. In minister, in schimb, doar 66% dintre angajați s-au vaccinat. Cimpeanu a mai spus ca, de astazi, fiecare școala trebuie sa-și afișeze pe site rata de vaccinare.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca cele doua saptamani de vacanta vor fi recuperate, cel mai probabil, in ianuarie. ”Sunt convins ca se vor transforma in doua saptamani de scoala cu prezenta fizica intre 3 si 14 ianuarie, pentru gimnaziu si liceu, respectiv intr-o saptamana cu prezenta…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, nu exclude ca saptamana de vacanța in care intra elevii incepand de luni sa fie prelungita pana la o luna, din cauza exploziei infecțiilor de coronavirus. „Toate variantele sunt deschise in condițiile in care nu ințelegem sa ne vaccinam! In situația in care se suspenda…

- Dupa ce rata de infectare din județul Ilfov a trecut de 15 la mia de locuitori, DSP recomanda tuturor școlilor sa treaca in mediul online. Directorul DSP, Teodor Negulescu, a transmis ca lucreaza la o adresa pe care o va trimite catre toate școlile din județul Ilfov, prin care propune ca, pana la finalul…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, susține ca pana vineri trebuie luata o decizie daca școlile vor continua cu prezența fizica sau vor trece in online daca rata de infectare trece de 6 la mie. „Daca vineri se va depași pragul de 6 la mie in București de exemplu, dupa regulile de azi școlile intra…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca dupa ‘regulile’ din prezent, daca vineri rata de infectare cu noul coronavirus este de peste sase la mie, incepand de luni scolile vor sustine cursurile online, insa, personal, opteaza ca unitatile de invatamant sa desfasoare activitate didactica cu…

- Sorin Cimpeanu a anunțat ca pana vineri Ministerul Educației va decide daca școlile vor continua cu prezența fizica sau vor trece in online daca rata de infectare trece de 6 la mie, in condițiile in care Bucureștiul este aproape de acest prag. Intr-un interviu acordat marți pentru Digi24, ministrul…

- Ministrul Educației a anunțat marți ca școala va incepe cu prezența fizica pe 13 septembrie, pentru toți elevii, fara scenarii de funcționare. Ministrul a mai spus ca nu este adeptul vaccinarii obligatorii in randul cadrelor didactice. „Școala va incepe pe data de 13 septembrie cu prezența fizica. Bazandu-ma…