Stiri pe aceeasi tema

- Cladiri cu o istorie fabuloasa, construcții extravagante și cu povești extraordinare au ajuns ruine dupa ce au fost lasate de izbeliște. Toate au valorat milioane de dolari cand au fost construite, dar acum se prezinta in diverse stadii de deteriorare. Business Insider a facut un top al celor mai impunatoare…

- In aceasta inregistrare se vede haosul care a domnit in primele minute ale interventiei de la incendiul din seara zilei de 30 octombrie 2015. Ele nu au ajuns la procurorii care au anchetat cazul Colectiv, deoarece au fost ascunse de superiorii subofiterului de la ISU, precizeaza Libertatea. „Pentru…

- Plangeri penale pe numele profesoarei de tehnologie acuzate ca vine cu arma la cursuri. Directorul uneia dintre scolile in care preda, dar si parintii elevilor au sesizat politia. In plus, va incepe si cercetarea disciplinara, care ar putea duce la demiterea profesoarei. Inspectorul scolar general a…

- In multe scoli, singura masura de protectie este inchiderea portilor pe tot parcursul zilei, iar in altele, elevii nu sunt lasati in pauze in curte tocmai pentru a evita posibilele acte de violenta. Nici paznic si nici camera video Cu cateva zile inainte de inceperea anului scolar, conducerea Inspectoratului…

- Au existat in Campina oameni de mare valoare, personalitați a caror contribuție la dezvoltarea urbei este incontestabila. Printre ei s-au numarat dascalul Anastase Scripca și farmacistul devenit primar, Eduard Kessler. Din pacate, despre acești oameni se vorbește mult prea puțin astazi, deși Campina…

- Au existat in Campina oameni de mare valoare, personalitați a caror contribuție la dezvoltarea urbei este incontestabila. Printre ei s-au numarat dascalul Anastase Scripca și farmacistul devenit primar, Eduard Kessler. Din pacate, despre acești oameni se vorbește mult prea puțin astazi, deși Campina…

- Scolile si-au deschis astazi portile, iar multe dintre ele continua sa ofere zecilor de mii de elevi conditii mizere de invatat. Situatia este cu atat mai ciudata cu cat autoritatile nici macar nu ajung la un numitor comun atunci cand se refera la numarul scolilor care au toaleta in curte.

- Mai puțin de un sfert din școlile sucevene cu toalete in curte au optat pentru instalarea unor toalete tip container deși Inspectoratul Școlar Suceava a primit banii necesari pentru instalare in 29 de unitați de invațamant din județ, transmite corespondentul MEDIAFAX.Ministerul Educației Naționale…