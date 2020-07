Şcolile gimnaziale vând ILUZII: Medii mari la clasă, note mici la examen Poate un elev cu note de 2, 3 si 4 la evaluarea nationala sa aiba la clasa medii generale la toate disciplinele peste 8 si 9 in clasele V-VIII? Datele pe care le afiseaza scolile din Dolj arata nu numai ca poate, dar ca astfel de situatii se intalnesc la aproape jumatate din scolile din Craiova si judet. Si nu este singurul derapaj al scolii doljene. Inspectoratul Scolar Judetean Dolj aproba anual clase cu profil real la care ajung elevi cu medii de admitere de 2, 3 si 4. Din ultimele date de la admitere, in anul scolar urmator sunt sase clase cu astfel de situatii si mai sunt si locuri libere.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

