Acum, in multe scoli clopotelul este refolosit ca masura de precautie in pandemia de coronavirus. Suna pentru a le aminti profesorilor sa aeriseasca clasele pentru 5 minute la fiecare 20 de minute, conform recomandarilor landurilor federale. Bohn a precizat ca acest lucru poate fi perturbator iar elevii pot raci daca nu se imbraca gros. Aproape 2,8 milioane de elevi urmeaza cursuri in 15.000 de scoli primare in Germania.