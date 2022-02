Peste 17 milioane de elevi din Vietnam se vor intoarce la școala pentru prima data in aproximativ un an, potrivit unui anunț al Ministerului sanatații, venit in contextul in care autoritațile de la Hanoi se pregatesc sa dea startul vaccinarii anti-COVID a copiilor din categoria de varsta 5-12 ani, relateaza Reuters . Statul din Asia de sud-est a renunțat la multe dintre restricțiile legate de COVID-19 in luna octombrie, dar aproape toți elevii au facut cursuri online inca de la inceputul anului trecut. Potrivit anunțului Ministerului sanatații, cele mai multe dintre școlile din Vietnam se vor…