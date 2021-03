Școlile din Târgu Mureș sunt, începând de luni, în scenariul roșu Rata incidenței din municipiul Targu Mureș, raportata astazi de DSP Mureș, a depașit 3/1000 de locuitori. In aceste condiții, incepand de luni unitațile de invațamant din Targu Mureș intra in scenariul roșu. Potrivit ordinului comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sanatații, in scenariul roșu orele se vor ține cu prezența fizica a tuturor prescolarilor […] Articolul Școlile din Targu... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

