- Costumele inspirate din serialul sud-coreean "Squid Game" sunt populare de acest Halloween, însa unele scoli din statul american New York au decis sa le interzica, considerând seria Netflix prea violenta pentru copii, informeaza AFP citata de Agerpres. În Statele…

- Daca am miza pe un look retro, direct din anii 2000, pentru costumul sau de Halloween de anul acesta? In acest timp este Halloween-ul, așadar este timpul sa incepi sa te gandești la ce costum vei purta in cel mai infricoșator sezon al anului. Reinvierea stilului Y2K inca domina lumea... The post Halloween…

- Costumatiile inspirate de serialul sud-coreean „Squid Game" au fost interzise in scoli din statul New York, considerand filmul Netflix de succes prea violent pentru copii. In Statele Unite, pentru a marca traditia Halloween, copiii au voie sa se costumeze in clasa in ultima zi de scoala, inainte de…

- Ultimul anunț facut de Sorin Cimpeanu face referire la inchiderea școlilor, care nici macar nu s-au deschis inca. Oficialul din Ministerul Educației spune ca este posibil ca in octombrie unitațile de invațamant sa se inchida, la doar cateva saptamani de la inceperea cursurilor in forma fizica, totul…

- Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor obliga Primaria Bistrița sa reevalueze o oferta caștigatoare la o licitație publica dubioasa, in urma caruia a primit cu totul altceva decat a cerut prin caietul de sarcini. Totul, dupa ce unul dintre ofertanți a contestat caștigatorul unui lot din…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca toti participantii la reuniunea de lucru convocata de premier pe tema masurilor privind inceperea anului scolar au agreat, sub rezerva validarii la nivelul CNSU, ca scolile vor ramane deschise pana la pragul de 6 la mie. "Practic, toti participantii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri ca la inceputul lunii septembrie va fi semnat un ordin de catre ministrii Educatiei si Sanatatii care va reglementa “toate aspectele necesare” inceperii scolii in conditii de siguranta, adaptate la „realitatile existente” in Romania. „Vom avea…