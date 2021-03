Stiri pe aceeasi tema

- Nicu Vlad a fost reales, vineri, in functia de presedinte al Federatiei Romane de Haltere, in cadrul Adunarii Generale Ordinare si de Alegeri organizate la sediul Ministerului Tineretului si Sportului, potrivit paginii de Facebook a federatiei, anunța AGERPRES. Nicu Vlad este presedintele…

- Atletul Gabriel Bitan s-a clasat, vineri seara, pe locul 8, in finala probei de saritura in lungime, la Campionatele Europene indoor, de la Torun. Atletul roman a intrat in concurs cu patru ratari, dupa care a reusit 7.64 metri si 7.72 metri, cu care s-a clasat pe locul 8, ultimul, potrivit…

- Ateneul Sfantului Pantelimon organizeaza de Ziua Femeii, la Centrul Cultural Mihai Eminescu, serata „Bun creștin și bun roman”. Vor susține recitaluri soliștii clasei de pian a profesoarei Olga Szel de la Colegiul Național „George Enescu”. Activitatea face parte din proiectul „Calatorie in…

- Peste doua milioane de rusi au primit cele doua doze din vaccinul rusesc Sputnik V impotriva coronavirusului si inca doua milioane au primit prima doza, a anuntat presedintele rus, Vladimir Putin, relateaza AFP. Declaratia survine in timp ce Agentia europeana pentru medicamente (EMA) a anuntat…

- Atleta Miklos Andrea s-a calificat, vineri seara, in finala probei de 400 metri, la Campionatele Europene indoor, de la Torun. Miklos a incheiat cursa de 400 metri cu timpul de 52.41 secunde, pe locul 2 in prima semifinala si a obtinut calificarea directa in finala de sambata, potrivit news.ro.…

- Chindia Targoviste a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 1-0 (0-0), vineri, in deplasare, in primul meci din etapa a 26-a a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost inscris de Cristian Negut (53), dupa o serie de ezitari ale apararii gazda, potrivit agerpres.ro.…

- Un barbat de 38 de ani din comuna Petresti care ameninta ca se sinucide a fost imobilizat, vineri, de politisti si dus la spital pentru a fi evaluat psihiatric, informeaza IPJ Dambovita. Barbatul era baut, sustinea ca nu i s-a eliberat o adeverinta de la primarie si se inchisese intr-o camera…

- Elevii din Romania se vor reintoarce la școala, pe 8 februarie, potrivit unor surse. Decizia a fost luata in urma unei ședințe la nivel inalt, dupa analizarea situației epidemiologice. „Vom lua decizia impreuna cu presedintele Romaniei”, declara premierul Florin Cițu Declaratii Klaus Iohannis: – Am…