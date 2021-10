Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, propune schimbarea sistemului de finantare in invatamantul preuniversitar, intr-o combinare intre costul per elev si costul per formatiune, precizand ca doar asa poate fi facut ceva concret pentru finantarea mediului rural in care invata aproape jumatate din elevii…

- Decizie de ultima ora in ședința de astazi a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. 70 de milioane de teste de saliva vor fi achiziționate, pentru ca elevii infectați sa poata fi diagnosticați rapid și sa se evite astfel inchiderea unitaților școlare. “Se aproba stabilirea unei noi categorii…

- Ministrul Educatiei a declarat ca scolile se vor inchide doar cand se va cere in mod special asta. Sorin Cimpeanu a precizat luni, 4 octombrie, ca un eventual ordin de carantinare poate face aceasta precizare punctuala. “Nu este bine sa ne jucam de-a inchis-deschis scoala. Scolile se vor inchide in…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat sambata, ca toți elevii vor incepe cursurile pe data de 13 septembrie cu prezența fizica indiferent de clasa pana la atingerea pragului de 6 la 1.000 de locuitori. “Un plan concret exista deja. Cel mai important și cel mai sigur este ca in data de 13 septembrie…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca s-a agreat ca școlile trebuie sa se deschida primele și sa se inchida ultimele, in context pandemic. „Din aceasta perspectiva am agreat sub rezerva validarii la nivel CNSU ca vom ține școlile deschise pana la pragul de 6 la mie. Peste acest prag, sigur…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a explicat mai multe variante care ar putea intra in vigoare din toamna, odata cu inceperea noului an școlar. Ministrul Cimpeanu a prezentat mai multe reguli care vor avea loc din toamna, odata cu inceperea noului an școlar și a explicat ce ipoteze sunt luate in…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca a solicitat Ministerului Finantelor alocarea de fonduri, la rectificarea bugetara, pentru asigurarea finantarii unui numar suplimentar de 6.000 de rezidenti in invatamantul superior medical, inregistrati in plus anul acesta fata de 2020, numarul total…