Scolile din provincia Teheran vor ramane inchise pana vineri din cauza nivelului ridicat de poluare atmosferica, au anuntat autoritatile iraniene, prelungind astfel masura inchiderii scolilor instituita sambata si prevazuta initial sa dureze doar doua zile, informeaza AFP.



Luni, pentru a treia zi consecutiva, un nor dens si cenusiu acoperea capitala Iranului, ascunzand in totalitate muntii Alborz din apropiere.



"Toate scolile din provincia Teheran (...), in afara celor din districtele Firuzkuh si Damavand, vor fi inchise toata saptamana din cauza cresterii nivelului de…