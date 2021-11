Stiri pe aceeasi tema

- Rata de vaccinare a personalului din școli nu va mai conta in localitațile care au o incidența a cazurilor COVID sub 3 la mia de locuitori. Asta inseamnca ca toți elevii din aceste localitați vor reveni fizic la cursuri, a anunțat, joi, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. In toate școlile…

- Școlile din localitațile cu incidența mai mica de 3 la mie vor desfașura cursurile fizic, indiferent de rata de vaccinare. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a precizat ca decizia aceasta va fi luata dupa ce va face o propunere catre autoritațile sanitare.

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni, ca va propune ca in localitatile unde incidenta de infectare cu SARS-CoV-2 este sub 3 la mia de locuitori sa se poata desfasura cursuri cu prezenta fizica si in scolile si gradinitele care au o rata de vaccinare a personalului de sub…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, luni, ca va propune ca școlile sa fie deschise fizic daca rata de infectare in localitate este sub 3 la mie. Astfel, in aceste condiții se va renunța la pragul de vaccinare de 60% a personalului din unitațile de invațamant respective. „In masura in care…

- Reprezentantii Inspectoratului Scolar Buzau au anuntat, vineri seara, ca toate unitatile de invatamant din municipiul Buzau vor avea cursuri in sistem online toata saptamana viitoare, odata cu revenirea elevilor dupa vacanța forțata de doua saptamani, potrivit news.ro. Consiliile de administrație a…

- Rata de vaccinare de peste 60% exista in 54% din școlile și gradinițele din invațamantul de stat și privat Școala și gradinița incep, luni, pentru toți copiii, iar orele se vor ține fizic acolo unde rata de vaccinare e mai mare de 60%, a declarat, vineri, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. El a…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, joi, ca școlile și gradinițele cu rata de vaccinare de peste 60% a personalului incep, luni, cursurile fizic. Iar, puțin peste jumatate dintre acestea, 54%, se incadreaza in acest prag. „In foarte scurt timp va fi validata propunerea, ordinul…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, joi, ca pragul de vaccinare in randul personalului didactic, astfel incat unitațile de invațamant sa functioneze cu prezenta fizica, ar putea fi de 60%. Elevii vor fi testați de doua ori pe saptamana, insa abia din 21 noiembrie, cand testele…