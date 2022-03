Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe al Rusiei a transmis in a 14-a zi de razboi ca Moscova iși va atinge obiectivul de a asigura statutul de neutralitate al Ucrainei, dar ca ar prefera sa o faca prin intermediul discutiilor, informeaza Reuters.

- Aproximativ 5.000 de oameni și peste 1.000 de vehicule private „sunt deja in siguranța”, a anunțat Kyrylo Timoșenko, șef adjunct al biroului președintelui Volodimir Zelenski, dupa ce prima zi de evacuari din orașul Sumi, din nord-estul Ucrainei, s-a incheiat cu succes, relateaza The Guardian. Evacuarile…

- Directia principala de informatii a Ministerului Apararii al Ucrainei sustine ca soldatii ucraineni au reusit sa-l elimine in timpul luptelor de la Harkiv pe Vitalii Gerasimov, un general-maior al armatei ruse. Vitalii Gerasimov este comandant militar rus, general-maior, sef de stat major si prim-adjunct…

- Ucraina a suferit daune ale infrastructurii in valoare de aproximativ 10 miliarde de dolari, de cand a inceput invazia trupelor rusești in țara, potrivit unei declarații, de luni, a ministrului ucrainean al Infrastructurii Oleksander Kubrakov, potrivit The Guardian. Acesta a spus ca cifra a reieșit…

- Bombardamentele și atacurile Rusiei in Ucraina au avut ca ținta zonele marilor orașe Kiev și Harkov in noaptea de sambata spre duminica. Un gazoduct a fost lovit de un atac in al doilea cel mai mare oraș – Harkov precum și un bloc de locuințe, o femeie cazand victima. Potrivit oficialilor locali, rușii…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți, 22 februarie, intr-o conferința de presa, ca „cea mai buna decizie pe care ar putea-o lua Kievul ar fi sa renunțe la ambițiile sale de aderare la NATO” și ca Rusia se simte amenințata de posibilitatea ca Ucraina sa dezvolte arme nucleare, relateaza Reuters…

- Daca i se permite sa invadeze Ucraina, Vladimir Putin va continua razboiul impotriva țarilor vecine. Avertismentul a fost facut de Liz Truss, ministrul britanic de externe, citata de Daily Mail și The Guardian. “Trebuie sa il oprim pe Putin, pentru ca nu se va opri la Ucraina. Țarile baltice sunt in…

- Rusia continua presiunile militare asupra Ucrainei si este evident pericolul unei invazii militare, a afirmat premierul Marii Britanii, Boris Johnson, în cursul vizitei la Kiev, avertizând ca Administratia de la Moscova ameninta si alte state, inclusiv Republica Moldova si Georgia, transmite…