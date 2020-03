Şcolile din Finlanda oferă elevilor mese calde gratuite, chiar dacă sunt închise din cauza pandemiei de coronavirus Hanna-Kaisa Talvensaari, de la departamentul pentru educatie al municipalitatii Helsinki, a declarat ca in fiecare zi, circa 200 de copii isi intrerup cursurile la domiciliu si merg pana la cantina scolii lor, in centrul capitalei, unde ii asteapta un pranz servit in conformitate cu masurile sanitare anuntate de guvern. "Copiii stau la cel putin un metru unul de celalalt, se spala pe maini sub supraveghere si maximum zece copii mananca in acelasi timp", a explicat acesta. Potrivit acesteia, restrictiile actuale accentueaza saracia infantila in tara, unde unul din zece copii traieste… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

