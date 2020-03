Şcolile din Craiova pot selecta elevii după criterii diferite Ieri au inceput inscrierile in clasa pregatitoare. Scolile din Craiova au inceput procedura de inscriere a elevilor inca de la primele ore. Pana la pranz, la unele unitati au fost ocupate un sfert din locurile aprobate. Pentru departajarea elevilor in cazul suprasolicitarii, scolile au aprobat criterii specifice, care difera de la o unitate scolara la alta. Ieri a fost prima zi de inscriere al clasa pregatitoare. Unitatile scolare din Craiova au asigurat spatii speciale in care sa se faca aceasta procedura de inscriere. Programul de inscrieri este, de luni pana joi, de la ora 8.00 pana la ora… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

