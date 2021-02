Școlile din Cluj-Napoca vor fi deschise în scenariul roșu Școlile din municipiul Cluj-Napoca si din regiune, unde incidenta COVID-19 este de peste 3 la mia de locuitori vor functiona in scenariul 3 (cel rosu), adica doar elevii din anumite clase vor merge fizic la scoala. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Cluj a aprobat, sambata, scenariile de functionare pentru unitatile de invatamant preuniversitar/conexe de pe raza judetului pentru inceputul semestrului II al anului scolar 2020-2021. In judetul Cluj exista 10 unitati administrative-teritoriale cu incidenta COVID-19 de peste 3 la mie, scenariul 3. Printre acestea se numara Cluj-Napoca,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scolile din municipiul Cluj-Napoca si din alte unitati administrativ-teritoriale in care incidenta COVID-19 este de peste 3 la mia de locuitori vor functiona in scenariul 3 (rosu), adica doar elevii din anumite clase vor merge fizic la scoala, relateaza Agerpres. Comitetul Judetean pentru…

- Incepand de luni, 18 ianuarie, debuteaza a doua etapa de vaccinare anti-COVID19 in Romania. In județul Cluj vor fi amenajate 30 de centre de vaccinare, dintre care 15 vor fi in Cluj-Napoca, iar restul de 15 centre vor fi in Turda, Dej, Campia-Turzii, Gherla, Huedin, Calațele, Mociu, Apahida, Chinteni,…

- Luni, 18 ianuarie începe a doua etapa de vaccinare anti-COVID19 în România. În județul Cluj vor fi amenajate 28 de centre de vaccinare, dintre care 13 vor fi în Cluj-Napoca, iar restul de 15 centre vor fi în Turda, Dej, Câmpia-Turzii,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența urmeaza sa aprobe hotarârea numarul 3 din 14 ianuarie 2021, privind organizarea și funcționarea Centrelor de Vaccinare de la nivelul județului Cluj. Acestea vor fi organizate la nivelul…

- În orașele din județ, Cluj-Napoca, Dej, Câmpia Turzii, Gherla, Turda și Huedin, campania de informare pentru vaccinarea anti-COVID-19 începe astazi, prin distribuirea a mii de afișe în unitațile medicale, dar nu numai. …

- Rata de infectare la mia de locuitori scade in Cluj, pe fondul masurilor luate. In marile orașe rata de infectare la mia de locuitori scade:1 CLUJ-NAPOCA 5,712 DEJ 3,113 GHERLA 4,524 TURDA 4,315 CAMPIA TURZII 3,306 HUEDIN 3,117 AGHIRESU 2,43Cu toate acestea, in comunele din jurul Clujului rata de…

- Comunele Florești, Baciu și Feleacu, dormitoare ale Clujului, au rate mari de infectare cu COVID-19.FLORESTI 7,81BACIU 8,78APAHIDA 6,63FELEACU 8,94CHINTENI 7,60CIURILA 1,59GILAU 4,91Cluj: Rata incidenței COVID in TOATE orașele din județ: Cluj-Napoca, Dej, Gherla, Turda, Campia Turzii, HuedinIn urma…

- Comunele Florești, Baciu și Feleacu, dormitoare ale Clujului, au rate mari de infectare cu COVID-19.FLORESTI 7,81BACIU 8,78APAHIDA 6,63FELEACU 8,94CHINTENI 7,60CIURILA 1,59GILAU 4,91Cluj: Rata incidenței COVID in TOATE orașele din județ: Cluj-Napoca, Dej, Gherla, Turda, Campia Turzii, HuedinIn urma…