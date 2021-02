Școlile din ciclul primar, creșele și grădinițele din municipiul Brașov rămân deschise! Incepand de maine, Brașovul revine la restricțiile de dinainte de 3 februarie. Astfel, vor ramane deschise creșele și gradinițele, iar la școala vor merge doar elevii din ciclul primar (clasele 0 – IV), la celelalte clase școala urmand a se desfașura integral on-line. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov a adoptat astazi Hotararea nr. 36/2021, care prevede urmatoarele: „Avand in vedere Ordinul comun al Ministrului Educației și Ministrului Sanatații nr. 3235/93/04.02.2021 privind aprobarea masurilor de organizare a activitații in cadrul unitațiilor/instituțiilor de invațamant in… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

