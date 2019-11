Elevii indieni, multi purtand masti de fata, s-au intors in scolile in New Delhi si orasele inconjuratoare, chiar daca poluarea aerului a ramas la niveluri 'nesanatoase' in majoritatea zonelor din nordul Indiei, inclusiv in capitala. Biroul meteorologic din India prognozeaza precipitatii usoare pentru miercuri si semnificative pentru ziua de joi. In timp ce ploile slabe pot deteriora si mai mult calitatea aerului, cele torentiale tind sa scada nivelul de poluare, care a atins duminica cele mai ridicate valori de anul acesta.

