- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca va fi modificat ordinul comun al Ministerului Educației privind functionarea scolilor in funcție de rata de infectare. Astfel, toți elevii vor putea merge fizic la școala a doua zi dupa scaderea incidenței sub 1 la mie in localitatea in care invața.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, vrea ca elevii sa mearga la școala imediat ce rata de infectare in localitațile lor scade sub 1 la mia de locuitori. Acum, prezența in banci se decide in fiecare vineri, arata Mediafax. Conform ordinului comun al ministrului Educației și ministrului Sanatații,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat vineri ca in saptamana 17 – 21 mai vor merge la școala toți elevii din 2.527 de localitați – 90% – unde rata de infectare este sub 1 la mia de locuitori. El a adaugat ca masca nu va mai fi obligatorie in curtea școlii, dar se pastreaza regula pauzelor decalate,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca școlile din localitațile in care vineri va exista o rata de infectare mai mica de 1 la mie vor funcționa cu prezența fizica saptamana urmatoare.

- ”Nu putem sa luam o decizie, nu putem sa formulam o propunere de redeschidere a tuturor scolilor din Romania pana cand nu vom vedea care este rata de infectare mai ales dupa Sarbatorile Pascale. Acest lucru va fi analizat probabil in urmatoarele saptamani, dupa ce vom fi depasit aceasta perioada de…

- Declarațiile ministrului sanatații au fost facute dupa ce ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu, anunțase marti ca este posibil ca, peste doua saptamani, sa inainteze o propunere de revenire la scoala a tuturor elevilor. Ministrul sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat miercuri seara la TVR1 ca revenirea…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca va propune, in contextul reluarii cursurilor dupa vacanta de Paste, renunțarea la acea regula care prevede injumatațirea efectivelor pentru clasele terminale. Declarația ministrului a fost facuta in emisiunea “Ce se intampla?”, cu Razvan Dumitrescu,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca se va opune inchiderii scolilor din Bucuresti pana la atingerea pragului de sase persoane infectate la mia de locuitori. “Nu vad de ce s-ar pune in discutie luni, 15 martie, inchiderea tuturor scolilor din Bucuresti, atata vreme cat suntem, si speram…