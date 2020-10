Stiri pe aceeasi tema

Se inchid școlile?! Ludovic Orban a anunțat exact. Decizia de ultima ora a premierului Sambata, primul ministrul Ludovic Orban a facut o vizita la Direcția de Sanatate Publica (DSP) București.

- De asemenea, daca se va ajunge in aceasta situatie, toate scolile din Bucuresti trec in scenariul rosu si se va invata exclusiv online. Premierul Orban, avertisment dur dupa recordul de noi infectari: “Purtati masca de protectie ca sa nu fie nevoie de cea de oxigen!” Primul ministrul nu exclude carantinarea…

- De asemenea, daca se va ajunge in aceasta situatie, toate scolile din Bucuresti trec in scenariul rosu si se va invata exclusiv online. "E reglementat in hotararea de guvern. Daca e depasita rata de incidenta de 3 la 1000 de cazuri cumulate pe ultimele 14 zile, scolile vor trece in regim de…

- Ludovic Orban a declarat sambata ca, in cazul in care la Bucuresti coeficientul infectarilor cu noul coronavirus va depasi pragul de 3 la mia de locuitori, scolile vor trece in regim online. Potrivit ultimul bilanț, Bucuresti inregistreaza 2.39 rata de infectare cu COVID-19.Ludovic Orban,…

- 17 scoli din Capitala au trecut din scenariul galben in cel rosu Purtatorul de cuvânt al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Roxana Cercel, a declarat vineri ca 17 scoli din Capitala au trecut din scenariul galben în cel rosu. "În urma evaluarilor,…

- Un numar de 355 de unitati de invatamant din tara isi desfasoara cursurile in Scenariul 3, care presupune participarea tuturor elevilor la activitati/lectii online, mai multe decat marți, conform datelor Ministerului Educatiei si Cercetarii. Marti, MEC anunta ca in 344 de unitati de invatamant din tara…

- Luni, 14 septembrie, este prima zi de scoala, insa anul acesta va fi unul complet diferit pentru elevii din Romania. In contextul pandemiei de coronavirus, acestia trebuie sa poarte masca de protectie, sa practice distantarea sociala si sa se dezinfecteze pe maini constant. La intrarea in institutiile…

- "In privinta deschiderii scolii, lucrurile sunt clare. Atat presedintele cat si Guvernul au anuntat modalitatea de deschidere a scolii, in functie de raspandirea al virusului. Pana la 1 la mie, se poate incepe pe scenariul verde - cu copii in clasa. Intre 1 si 3 la mie rata infectarii, cazuri…