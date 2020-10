Școlile din Arad, în scenariul roșu. Incidența a depășit în oraș 3 la mia de locuitori Școlile din orașul Arad intra in scenariul roșu de funcționare, dupa ce rata incidenței cazurilor de Covid a ajuns la 3,08 la mia de locuitori. De asemenea, CJSU Arad a decis ca masca de protecție este obligatori in spațiile inchise și deschise din Arad și din alte opt localitați din județ. Potrivit deciziei luate vineri […] Articolul Școlile din Arad, in scenariul roșu. Incidența a depașit in oraș 3 la mia de locuitori a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

