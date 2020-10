Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arad a decis, marti, noi masuri de prevenire a raspandirii SARS-CoV-2, intre care suspendarea activitatii restaurantelor sau cafenelelor, la interior, in municipiul Arad si alte zece localitati din judet. Institutia Prefectului Arad a anuntat, intr-un…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), intrunit in ședința extraordinara, luni, in 12 octombrie, a mie o hotarare prin care se iau masuri de limitare a raspandirii Covid-19 la nivelul unor localitați unde rata de infectare a depașit 1,5 la mia de locuitori. Sunt 27 de localitați in aceasta…

- Toate scolile din municipiul Bacau vor functiona, incepand de luni, 12 octombrie, doar in sistem on-line pentru urmatoarele 14 zile, potrivit unei decizii luata, vineri, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bacau. CJSU a mai stabilit ca directorii unitatilor de invatamant preuniversitar…

- Toate școlile și gradinițele din orașul Bacau intra de luni in scenariul roșu. Adica se va face școala numai pe internet. In urma cu puțin timp, la Bacau, a avut loc ședința Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Numai in ultimele 24 de ore, in județul Bacau, 179 de persoane au fost depistate…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a reanalizat, vineri, scenariile de funcționare pentru unitațile de invațamant din județul Suceava.Prefectura Suceava a informat ca, in conformitate cu propunerile formulate de consiliile de administrație ale unitaților școlare din județul Suceava, ...

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a adoptat hotarari prin care se aproba scenariul II (galben) de functionare pentru toate unitatile de invatamant din municipiul Galati si din alte trei localitati, informeaza, marti, Prefectura Galati. Potrivit sursei citate, in urma unei adrese transmise…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis astazi ca unitațile de invațamant in care se vor organiza pe 27 septembrie secții de vot sa fie inchise timp de 3 zile. Este vorba despre vineri, 25 septembrie, și zilele de luni și marți, 28 și... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.