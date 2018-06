Școlile de poliție luate cu asalt de peste 10.000 de candidați Peste 10.000 de persoane care iși doresc sa fie polițiști s-au inscris la concursul de admitere la școlile de poliție, informeaza Inspectoratul general de Poliție. Pana pe 15 iunie, termenul limita, pe cele 1.600 de locuri la școlile de agenți de poliție s-au inscris 10.363 de candidați ( 8.249 candidați pe 1.300 de locuri, la The post Școlile de poliție luate cu asalt de peste 10.000 de candidați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

