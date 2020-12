Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza creșterii numarului de persoane cu COVID-19 , autoritațilie au decis amanarea deschiderii școlilor și a gradinițelor pana in ianuarie 2021. Astfel, potrivit unei hotarari a Comitetului Național pentru Situații de Urgența adoptate luni, 7 decembrie, și semnate de premierul demisionar, Ludovic…

- Școala online se prelungește in toata țara pana in data de 23 decembrie, adica pana la vacanța de iarna, potrivit unei hotarari a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Decizia a

- Ziarul Unirea DOCUMENT| Școala online se PRELUNGEȘTE pana la vacanța de iarna: CNSU va analiza din nou situația și va decide ce se va intampla dupa 11 ianuarie Școlile si gradinitele vor functiona in format online inca doua saptamani, a decis luni, 7 decembrie, Comitetul Național pentru Situații de…

- Guvernul Orban a decis, in ședința de astazi, sa prelungeasca desfașurarea exclusiv online a cursurilor. Conform hotararii nr 57 din 7 decembrie 2020, „se aproba prelungirea suspendarii activitaților care impun prezența fizica a preșcolarilor și elevilor in unitațile de invațamant și continuarea activitaților…

- Primul semestru de scoala se va incheia pe 28 februarie, potrivit Ordinului nr. 3125/2020 privind structura anului scolar 2020/2021, emis de Ministerul Educatiei. Vacanta de iarna incepe la 23 decembrie 2020 si se incheie in data de 10 ianuarie 2021. In perioada iernii, elevii mai au si o vacanta intersemestriala,…

- In plina pandemie, putini romani se mai incumeta sa plece in vacanta de iarna. Vanzarile pentru destinatii ca Austria sau cele exotice sunt aproape de zero. Si rezervarile pentru biletele de avion au scazut la mai bine de jumatate fața de anii trecuți.

- Mai multe variante de vacante de revelion pe zboruri charter de la Bucuresti sunt disponibile in oferta turoperatorului Paralela 45, incepand cu luna octombrie, in destinatii precum Egipt, Turcia si Grecia. Pachetele pornesc de la 388 de euro/persoana, cu toate taxele incluse, si au reduceri de pana…

- Nici nu au inceput bine școala copiii din Capitala și vor avea o mini-vacanța prilejuita de alegerile locale. Mai exact, de joi, 24 septembrie, pana marți, 29 septembrie, copiii vor sta acasa fara sa faca cursuri, anunța Edupedu.ro. Decizia a fost luata de Comitetul Municipiului București pentru Situații…