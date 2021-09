Stiri pe aceeasi tema

- Dupa prima saptamana de școala de la inceperea noului an școlar, in municipiul Dej tot mai mulți elevi au fost confirmați pozitiv la infectarea cu noul tip de coronavirus. Din cauza infectarii cu Covid-19, șase clase de elevi au trecut la invațamant online și una la invațamant hibrid, in timp ce Dejul…

- Dupa prima saptamana de școala de la inceperea noului an școlar, in municipiul Dej tot mai mulți elevi au fost confirmați pozitiv la infectarea cu noul tip de coronavirus. Din cauza infectarii cu Covid-19, cinci clase de elevi au trecut la invațamant online, in timp ce Dejul se pregatește sa intre in…

- Scolile ar putea sa se inchida in doar trei saptamani, in Capitala, daca rata de infectare cu coronavirus ajunge la sase cazuri la mia de locuitori. Anuntul a fost facut ministrul Educatiei. Sorin Cimpeanu, luni seara la Antena 3. "Cu privire la Bucuresti, in care in luna august rata…

- Mii de parinți din Cluj-Napoca stau ca pe ace în aceasta perioada, deoarece cursurile fizice se pot suspenda de la o zi la alta. Pe scurt, în clasele în care exista un copil bolnav de COVID-19 cursurile pot fi desfașurate mai departe în format online sau doar cu elevi vaccinați.…

- Inspectoratul Școlar Județean Cluj anunța organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct in unitațile de invațamant preuniversitar de stat din județul Cluj.In perioada septembrie - decembrie 2021 Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizeaza concursul pentru…

- Elevii revin in banci in septembrie in majoritatea țarilor europene, ca sa se evite pierderile de invațare determinate pana acum de orele online, scrie publicația Școala 9 . Ce reguli privind purtarea maștii, distanțarea și ventilația au stabilit țari precum Franța, Italia, Spania, Germania, Austria…

- Dacian Cioloș a susținut o conferința de presa joi la Sibiu, timp in care, pe ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Ciprian-Sergiu Teleman, USR-PLUS l-a luat somnul. Jurnaliștii de la Sibiu in Imagini l-au surprins in timp ce ministrul se straduia din greu sa iși țina capul drept și a ațipit…

- Londra a fost lovita, duminica, de ploi torențiale care au facut ravagii in capitala britanica. Canalizarea a refulat in multe zone, iar parcarile subterane sau pasajele rutiere au fost printre cele mai afectate. Rețeaua de metrou a fost inundata, mai multe stații fiind inchise simultan. Peste 300 de…