Școlile care găzduiesc secții de votare se închid timp de trei zile. Cursurile se vor desfășura online Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat astazi, 23 septembrie, Hotararea numarul 46 privind suspendarea activitaților didactice in unitațile de invațamant preuniversitar in care sunt organizate secții de votare pentru alegerile locale din anul 2020. Astfel, școlile vizate vor fi inchise timp de trei zile lucratoare, una inainte, doua dupa alegerile locale. „CNSU a […] Articolul Școlile care gazduiesc secții de votare se inchid timp de trei zile. Cursurile se vor desfașura online a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

