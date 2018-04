Stiri pe aceeasi tema

- Scolile vor fi inchise vineri, din cauza vremii, in Capitala si in zece judete vizate de avertizarile meteorologice, potrivit Ministerului Educatiei. O avertizare cod galben de ger, ninsori si polei, care vizeaza, total sau partial, 17 judete, a intrat in vigoare joi, la ora 15.00. De joi de la ora…

- Școlile, gradinitele si liceele din Bucuresti vor fi inchise din cauza vremii, vineri, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea. „In urma discutiilor avute cu reprezentantii ANM, care ne-au anuntat ca vremea se va inrautati semnificativ si ca va ninge in continuare toata saptamana, dar ca vineri…

- Primarul general Gabriela Firea a decis ca vineri, 23 martie, gradinitele, scolile si liceele din Capitala sa fie inchise, avand in vedere ninsorile si intensificarea vantului, a informat PMB printr-un comunicat.

- Inspectoratul Școlar Județean Ilfov a comunicat decizia Comitetului pentru Situații de Urgența de la nivelul Ilfovului, reunit, marți, la ora 16.00, privind suspendarea cursurilor in școlile din județ și in zilele de 28 februarie, 1 si 2 martie. ”Avand in vedere avertizarea meteorologica emisa de catre…

- Școlile din județele Constanța și Tulcea raman inchise și miercuri din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, fiind prognozate in continuare ninsori viscolite și ger, au anunțat autoritațile județene. Autoritațile au anuțat ca in dimineața de 28 februarie, incepand cu ora 6.00, și pana la ora 20:00,…

- Noapte de coșmar in Ialomița din cauza viscolului puternic. Autoritațile au intervenit pentru a scoate din nameți mai multe persoane care au ramas cu mașinile blocate in zapada. De asemenea, o gravida din Calarași a fost transportata la Spitalul Județean de Urgența Slobozia cu ajutorul unui utilaj…

- Scolile primare vor ramane inchise pe parcursul zilei luni in provincia Teheran din Iran, cu exceptia a trei orase mici, din cauza nivelului ridicat de poluare, au anuntat autoritatile locale citate de AFP, conform agerpres.ro. Autoritatile au luat de asemenea decizia de a impune masura traficului…