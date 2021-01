Școlile ar urma sa se redeschida in cateva zile, insa o decizie definitiva in acest sens ar urma sa fie luata la inceputul saptamanii viitoare. Ministerul Educației a anunțat ca 112.685 de angajati din sistemul de invatamant s-au programat pentru a se vaccina anti-coronavirus. 19.000 de cadre didactice au fost deja vaccinate anti-coronavirus. Sistemul de invațamant din Romania avea 287.908 de angajați in noiembrie 2020. „In randul celor noua categorii de lucratori esentiali, personalul din invatamant detine detasat prima pozitie din perspectiva numerica. Datele extrase din platforma gestionata…