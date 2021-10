Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștiul a ajuns, astazi, la o rata de infectare URIAȘA - 12,65 la 1.000 de locuitori, conform Direcției de Sanatate Publica a Municipiului București (DSPMB). In județul Ilfov, rata de incidența depașise deja 15 cazuri la mia de locuitori.

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat in baza raportarilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sanatate Publica:…

- Situație dramatica in Romania. In urma cu scurt timp, incidența cazurilor a explodat in București, astfel rata de infectare a depașit 8 la mia de locuitori, inregistrandu-se chiar 8,28. In urma numarului alarmant de cazuri infectate cu SARS-CoV-2 inregistrate in ultimele 24 de ore, autoritațile au impus…

- Rata de incidența in orașul Bragadiru a depașit, joi, 10 cazuri la mia de locuitori. Comuna Dobroiești are o rata de infectare de 11,3 cazuri la mie. In 15 din cele 40 de localitați din județul Ilfov rata depașește 6 la mie, potrivit Mediafax. Rata de incidența in orașul Bragadiru a depașit,…

- ​In peste 600 de localitați din Romania rata de infectare a trecut de 3 la mie, cel mai mare indice COVID-19 fiind in comuna Tigvaniu Mare din Caraș Severin, respectiv 14,1. Cea mai mare incidența intr-un oraș este in Bragadiru, Ilfov, respectiv 8,23 de cazuri la mia de locuitori, potrivit datelor oficiale…

- Peste 600 de localitați din țara sunt in scenariul roșu dupa ce rata de infectare cu SARS-CoV-2 a depașit 3 la mie. Dintre orașe, cea mai mare incidența este in Bragadiru, județul Ilfov, iar dintre comune, Ticvaniu Mare, din județul Caraș-Severin, care are rata de infectare de 14,1 la mie. Din…

- Județul Timiș are, marți, o rata de infectare de 3,09 la mie și intra in scenariul roșu, alaturi de Ilfov și Satu Mare. In Timiș, rata de infectare este de 3,09 la mie. Județul este urmat de Satu...

- Tulpina Delta a inceput sa faca ravagii in mai multe zone din Romania! Știm cu toții faptul ca numarul cazurilor infectate cu Covid-19 crește semnificativ de la o zi la alta, astfel unele localitați deja se tem de valul care este tot mai aproape de noi. Recent, autoritațile au impus noi restricții in…