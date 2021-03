Școlile afișează planul și oferta educațională pentru pregătitoare Procedura de inscriere copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2021 – 2022 incepe astazi, potrivit Ministerului Educației. Unitațile de invațamant si inspectorarele scolare sunt asteptate sa afiseze planul de scolarizare propus si numarul de clase pregatitoare, potrivit HotNews. Parintii depun sau transmit cererile de inscriere in perioada 29 martie – 28 aprilie Parintii depun sau transmit cererile de inscriere in perioada 29 martie – 28 aprilie. Potrivit metodologiei, parintii ai caror copii implinesc varsta de 6 ani pana in 31 august 2021, inclusiv, au obligatia de a inscrie copiii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

