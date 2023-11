Stiri pe aceeasi tema

- Anders Fogh Rasmussen, care a detinut postul de secretar general al NATO inaintea lui Jens Stoltenberg, a prezentat o propunere prin care Ucraina sa adere la alianta militara, dar fara teritoriile ocupate de Rusia. Rasmussen spune ca aceasta aderare partiala ar trimite un avertisment Moscovei ca nu…

- UPDATE: Cel putin sase persoane au fost ucise si 14 au fost ranite sambata seara, in urma atacurilor rusesti cu rachete asupra unui depozit postal in regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei, transmite AFP.Presedintele Volodimir Zelenski a distribuit o inregistrare video pe retelele de socializare cu…

- Generalul in retragere Ben Hodges, fostul comandant al Armatei americane din Europa, a argumentat ca decizia armatei ucrainene de a pune accentul pe atacurile asupra artileriei, cartierelor generale și centrelor logistice rusești face parte dintr-un plan strategic mai amplu, care nu se concentreaza…

- Ucraina lanseaza mii de obuze in fiecare zi, iar cele mai multe provin de la NATO. Dupa 588 de zile de razboi, un oficial al Alianței avertizeaza ca aprovizionarea cu muniție occidentala ajunge la „fundul sacului”. Cu toate acestea, Casa Alba da asigurari ca SUA vor putea sa continue chiar si „cateva…

- Fragmente dintr-o racheta antiaeriana de tip S-300 au cazut in Transnistria, aceasta fiind zona de est, separatista, a Republicii Moldova. Incidentul este relatat, in ziua de 25 septembrie 2023, de presa de la Chișinau, care citeaza oficiali din așa-zisa administrație de la Tiraspol. Fragmentele dintr-o…

- Ucraina va putea efectua mai multe atacuri asupra navelor rusești, a declarat pentru Reuters un ministru ucrainean care a jucat un rol cheie in construirea industriei de drone din țara. „Vor fi mai multe drone, mai multe atacuri și mai puține nave rusești. Asta este sigur”, a declarat ministrul pentru…

- Romania va dubla capacitatea principalului sau port la Marea Neagra și a rutelor de transport maritim pe Dunare in termen de doua luni pentru a ajuta Ucraina sa-și trimita cerealele in afara razei de acțiune a Rusiei, potrivit afirmațiilor facute de premierul Ciolacu.

- Loviturile ucrainene asupra zonelor din spatele frontului rusesc degradeaza in mod demonstrabil moralul forțelor Moscovei din Ucraina, ceea ce ar putea amenința stabilitatea apararii rusești in mai multe zone critice ale frontului, noteaza Institutul pentru Studiul Razboiului in ultima sa evaluare,…