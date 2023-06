Școli, spitale, biserici, case și mașini avariate în urma cutremurului de marți. Rezultatul primelor evaluări Seismul de marți, care a avut epicentrul in județul Arad, a provocat daune substanțiale. Autoritațile locale au dat publicitații joi o prima evaluare a daunelor, conform careia au fost avariate școli, spitale, biserici, case și mașini. Cutremurul a avut loc marți seara și a avut cu magnitudinea 5,3. Din ședința de joi a Comitetului Județean […] Articolul Școli, spitale, biserici, case și mașini avariate in urma cutremurului de marți. Rezultatul primelor evaluari a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

