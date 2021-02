Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un articol publicat astazi in Handelsblatt și The Independent, miliardarul George Soros a cerut tuturor țarilor UE care pot sa emita obligațiuni perpetue ca mijloc de plata a costurilor luptei impotriva COVID-19. In ‘This Is the Time to Emit Perpetual Bonds’, el susține ca Marea Britanie, precum…

- Ca urmare, tot mai multe state membre ale UE decid suspendarea legaturilor aeriene cu teritoriul britanic, ultimele anuntate fiind Germania si Bulgaria, relateaza Agerpres.Noua tulpina de coronavirus este mai contagioasa, nu insa si mai mortala, conform expertilor. Potrivit consilierului stiintific…

- Bulgaria este din nou cea mai saraca tara din Uniunea Europeana. Datele provin din cel mai recent sondaj al Eurostat, citat de Agentia Focus. Croatia este in urma Bulgariei. Datele Eurostat arata ca noua state membre sunt peste media pentru Uniunea Europeana in ceea ce priveste bunastarea materiala…

- Acest raport - publicat anual incepand din 1979 - trece in revista capcanele infruntate sau amplificate de criza sanitara in domeniul competitivitatii si analizeaza totodata factorii care au ajutat tarile sa gestioneze mai eficient pandemia covid-19. Autorii acestei editii a raportului publicat de WEF…

- ​Nationala României va încheia anul 2020 pe locul 37 în ierarhia Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), data publicitatii joi, în timp ce Belgia va ocupa primul loc pentru al treilea an consecutiv, informeaza Agerpres.România a reusit sa încheie anul…

- Romania și-a aflat luni seara, adversarele din grupele pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2022, care va fi gazduit de Quatar. La Zurich (Elvetia) a fost organizat online, fara participarea delegatiilor, in contextul restrictiilor impuse de pandemie, tragerea la sorți a grupelor preliminare…

- Alegeri Parlamentare 2020. Romanii din diaspora au in acest an doua zile la dispoziție pentru a-și alege senatorii și deputații: sambata și duminica. Este pentru prima oara cand alegerile parlamentare in strainatate se deruleaza pe parcursul a doua zile. Votarea se desfasoara intre orele 7:00 – 21:00…

- CHIȘINAU, 12 nov – Sputnik. Fanii Macedoniei de Nord au ieșit in strada dupa calificarea istorica la EURO 2020 și așteapta meciurile de la București. In finala barajului, Macedonia de Nord a invins Georgia, cu 1-0, grație golului marcat de vedeta Goran Pandev, in minutul 56. Imediat dupa meci, fanii…