Stiri pe aceeasi tema

- La Palatul Victoria va avea loc, peste o ora, prima reuniune a Comitetului inter-ministerial pentru analiza de risc seismic. Acest organism a fost infiintat de guvern, in urma seismelor produse in judetul Gorj, saptamana trecuta . Rolul lui este de a stabili masurile prin care populatia si infrastructura…

- Prima ședința a Comitetului interministerial pentru analiza de risc seismic, inființata saptamana trecuta de Guvern, dupa cutremurele care au avut loc in Gorj, este programata marți. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Pe masura ce pamantul continua sa se cutremure in Gorj, devine de neoprit si ingrijorarea parintilor care vor sa stie daca scoala in care invața copilul lor e inclusa in categoria de risc seismic major.

- Cutremurul s-a produs la 104km NV de Craiova, 107km SV de Sibiu, 139km V de Pitesti, 165km SE de Timisoara, 184km SE de Arad, 184km S de Cluj-Napoca, 201km V de Brasov, 214km E de Belgrade, 218km E de Zemun, 224km NE de Nis.

- Cutremurele de zilele trecute au lasat urme adanci la unele scoli din judetul Gorj. De teama sa mai intre in cladirile avariate si pentru a da timp specialistilor sa faca verificarile necesare, mai mulți directori au cerut ca saptamana viitoare sa fie transformata in

- Dupa dezastrul din Turcia și cele doua cutremure din județul Gorj cu magnitudine de peste 5, care s-au simțit și in Cluj, oamenii se intreaba cladirile in care locuiesc sunt la risc in cazul unui cutremur mai puternic.

- ARAD. Tinand cont de ultimele cutremure inregistrate in tara noastra, in zona judetului Gorj, deputatul PNL Glad Varga reitereaza faptul ca romanii pot depune cereri de finantare pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic ridicat.

- Un accident grav a avut loc, sambata dimineața, pe DN 66 in județul Gorj. Patru persoane au fost transportate la spital. Una dintre victime a fost incarcerata și a avut nevoie de manevre de resuscitare.