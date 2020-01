Şcoli închise, trafic aerian perturbat la Teheran din cauza ninsorii Ninsorile abundente au acoperit duminica cu un strat alb de zapada strazile din Teheran, provocand perturbari semnificative ale circulatiei rutiere si aeriene si determinand inchiderea scolilor, au precizat autoritatile din capitala iraniana, potrivit AFP.



Conform corespondentilor AFP, ninsoarea a inceput la primele ore ale diminetii perturband circulatia pe cateva dintre bulevardele din oras.



"Stiam ca va ninge incepand cu noaptea trecuta si ca acest lucru va afecta in mod natural circulatia", a declarat pentru televiziunea de stat comandantul politiei rutiere din Teheran,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

